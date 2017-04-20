Özbekistan Umman'da Büyükelçilik Açacak

Özbekistan ve Umman arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmesi kapsamında Özbekistan'ın Umman'da büyükelçilik açılacağı kaydedildi.



Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme Özbekistan ve Umman arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmesinin 25'inci yılı dolayısıyla tarafların karşılıklı kutlaması ile başladı. İki ülkenin tüm alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğu belirtildi, kullanılmayan büyük potansiyelin mevcudiyeti vurgulandı. İlişkilerin gelişimi Taşkent'teki Umman Büyükelçiliği ve Maskat'ta yakın zamanda açılacak olan Özbekistan Büyükelçiliği'nin esas faaliyet alanı kapsamında olacak.



Kabulde Umman'ın Özbekistan Büyükelçisi Muhammed bin Said bin Muhammed Al-Lawati da yer aldı. - TAŞKENT