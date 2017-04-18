Özbekistan, Talgo-250 hızlı trenine bir yenisini daha ekleyerek hızlı tren sayısını 6'ya çıkardı.



Hızlı tren sistemine geçmekte olan Özbekistan, Talgo-250 hızlı trenine bir yenisini daha ekledi. Toplam uzunluğu 183 metrenin üzerinde olan iki lokomotif ile birlikte 13 üniteden oluşan tren, gümrük işlemleri yapıldıktan sonra Rusya Demir Yollarına ait dizel lokomotifle Özbekistan'a getirilecek.



Özbekistan Demir Yolları yönetimi tarafından iki ay önce düzenlenen basın toplantısında, İspanya'nın raylı ulaşım devi Talgo ve Özbekistan Demir Yolları şirketi arasında 2015'te yapılan anlaşma kapsamında üretilen iki hızlı trenin tutarının 42 milyon dolar olduğu, trenlerin Taşkent-Buhara ve Taşkent-Karşı arasında sefer yapacağı açıklanmıştı. İlk Talgo treni, Özbekistan'da 2011'de Taşkent ve Semerkant arasında çalışmaya başladı. 230 km/s hıza ulaşan tren, karayoluyla 6, demir yoluyla 4 saatte katedilen yolu yaklaşık 2 saate indirdi.



Özbekistan'da 5 adet Talgo-250 treni hizmet veriyor. - TAŞKENT