Özbekistan "Paris İklim Anlaşması"Nı İmzaladı

Özbekistan'ın "Paris İklim Anlaşması"nı imzaladığı bildirildi.



Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Özbekistan'ın "Paris İklim Anlaşması"nı imzalamasına ilişkin tören düzenlendi.



Anlaşmayı Özbekistan'ın ABD'deki Büyükelçisi Bahtiyar Gulamov imzalarken, anlaşmanın asıl nüshası BM Başkatibi'ne teslim edildi.



Aralık 2015'te 200'e yakın ülke tarafından imzalanan ve sera gazı salımını azaltmayı hedefleyen "Paris İklim Anlaşması", geçen yıl kasım ayında yürürlüğe girmişti.