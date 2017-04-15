Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: "Avrasya Ekonomik Topluluğu'na Girmeye Gerek Yok"
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Avrasya Ekonomi Topluluğuna girmeye gerek olmadığını söyledi.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Avrasya Ekonomi Topluluğuna girmeye gerek olmadığını söyledi.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Taşkent'te basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Kamilov, "Özbekistan başka ülkelerle ikili işbirliği ilişkilerini geliştirmeye çaba gösterecektir" dedi. Kamilov toplantıda, Özbekistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomi Topluluğuna (AET) üye olma gerekçesi görmediğini belirtti. - TAŞKENT