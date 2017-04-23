Ozan Tufan'dan Galatasaray Paylaşımı: Geldik, Gördük, Yendik
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ozan Tufan, derbi galibiyetinden sonra göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
OZAN TUFAN: GELDİK, GÖRDÜK, YENDİK
Fenerbahçe'nin yetenekli ismi Ozan Tufan, Instagram hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında derbiden bir kare yayınlayan Tufan, "Geldik, Gördük, Yendik" ifadelerini yazdı.
İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı:
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