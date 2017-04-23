Ozan Tufan'dan Galatasaray Paylaşımı: Geldik, Gördük, Yendik

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ozan Tufan, derbi galibiyetinden sonra göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Ozan Tufan'dan Galatasaray Paylaşımı: Geldik, Gördük, Yendik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

OZAN TUFAN: GELDİK, GÖRDÜK, YENDİK

Fenerbahçe'nin yetenekli ismi Ozan Tufan, Instagram hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında derbiden bir kare yayınlayan Tufan, "Geldik, Gördük, Yendik" ifadelerini yazdı.

İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı:

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Spor Toto Süper Lig, Sarı Lacivertliler, Sarı Kırmızılılar, Galata Saray, Galatasaray, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Ozan Tufan, İnstagram
sponsored ads