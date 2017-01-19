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Öyk'dan Tp Petrol Dağıtım AŞ'nin Satışına Onay
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Öyk'dan Tp Petrol Dağıtım AŞ'nin Satışına Onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onayladı.

Öyk'dan Tp Petrol Dağıtım AŞ'nin Satışına Onay

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onayladı.

ÖYK'nın söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi 1542 ada 35 no'lu parsele yönelik "Prestij Hizmet Alanı (Emsal: 1.75; Hmax: 60,50)" kararını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini onayladı. ÖYK, Karaman'ın Merkez ilçesi Kırbağı Mahallesi 4860 ada 1 no'lu parseldeki 2 bin 784,74 metrekare yüzölçümlü arsanın 1 milyon 515 bin lira bedelle Özen İş Oto Servis Otomotiv Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret LTD Şti'ne, Kastamonu Hanönü ilçesi Hanönü Mahallesi 438 ada 1 no'lu parseldeki arsanın 390 bin lira bedelle Hüseyin Dağıstanlı'ya, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Köyü 1965 no'lu parseldeki taşınmazın 1 milyon 500 bin lira bedelle Hakan Toy'a satışını uygun buldu.

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