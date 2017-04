Ovacuma'da Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünde 112 Acil Sağlık Hizmetleri açıldı.



Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Türkiye'de son 15 yıl içerisinde beklentilerin çok üzerinde bir değişim ve gelişim gösterdiğini söyledi.



112 Acil Hizmetlerinin her zaman halka bir telefon kadar yakın olduğunu ifade eden Sarı, "Karabük'te de 2002 yılından bu yana hizmetlerimiz her yıl katlanarak büyümüştür. 2002 yılında iki istasyonumuz ve iki 112 acil yardım ambulansımız varken, bugün burada açılışını yaptığımız istasyonla birlikte istasyon sayımız 15'e ulaşmış ve 112 ambulans sayımız da 32 olmuştur. Ambulanslarımız sadece sayısal olarak artmakla kalmamış, nitelik ve kalite anlamında da önemli değişim göstermiştir." dedi.



İlçe Müftüsü Hasan Güneş'in duasının ardından Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun açılışını yaptı.