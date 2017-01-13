Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda yaklaşık bir hafta önce meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Önder idaresindeki 55 FR 441 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan yaya Mustafa Özel'e(80) çarpmış, kazada ağır yaralanan Özel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'den emekli olduğu öğrenilen Mustafa Özel yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN