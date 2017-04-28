Otomobili Çocuğa Böyle Çaprtı

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Eski Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan çocuk düşer düşmez kalkarak yolun kenarındaki kaldırıma oturdu.



Sürücünün ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



(İHA)