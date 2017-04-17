Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kışla Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Özyiğit'in kullandığı 67 TJ 889 plakalı motosiklet, önündeki kavşakta dönüş yapan Burhan Kuzu yönetimindeki 67 LJ 964 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hamza Özyiğit ile arkasında bulunan Muhammet Fatih yaralandı. Ambulansla Ereğli Devleti Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ereğlizonguldak