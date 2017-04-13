Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mut Gülnar yolu Kışla Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet Irmak'ın (39) kullandığı 33 VCU 64 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Necip Fazıl (33) yaralandı. Ambulans ile Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - MERSİN