Otomobil Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta duran bir otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın yönetimindeki 07 L 0055 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran 58 yaşındaki Hulusi Çiviller'in idaresindeki 07 FGS 34 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla Özel Alanya Anadolu Hastanesine kaldırılırken, jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA