Adana'da Yağmur Birikintisi Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

ADANA'da yağmur nedeniyle yolda su birikintisinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 06.15 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Muhammet Ali Gök, yönetimindeki 01 HS 592 plakalı otomobille yolda su birikintisine girince direksiyon kontrolünü yitirdi. Hızla yol kenarında park halindeki 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarpan otomobil, demir yığınına döndü. Kazada otomobil sürücüsü Gök ve araçta bulunan Yaren Dulkan, Murat Pekacarbay ile Özgür Şendur, yaralandı. Bacağı kırılan Şendur, araçtan Adana Büyükşehir Belediye CAKNUR ekibi tarafından çıkartıldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Adana