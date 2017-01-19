Otomobil Hırsızlığından 5 Kişi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobili çaldıkları iddiası ile 5 kişi gözaltına alındı.



İddiaya göre, yaşları 16 ile 24 arasında değişen 5 kişi bir süre önce Fatih Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobili çaldı. Sahibi otomobilini sabah park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.



Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Gazi Polis Merkezi'nde görevli olan ve Çatalca'da ikamet eden polis memuru, soruşturmasını yürüttüğü ve plakasını bildiği otomobili Çatalca'da görünce durumu polis merkezindeki ekiplere bildirdi. Çerkezköy polisinin yaptığı operasyonun ardından 5 hırsızlık zanlısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Otomobil ise sahibine teslim edildi. - TEKİRDAĞ