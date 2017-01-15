Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra narenciye bahçesine giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Zafer Öztürk'ün (23) kullandığı 31 EL 068 plakalı otomobil, E-5 Karayolu Erzin-Dörtyol arasında elektrik direğine çarpıp takla atarak narenciye bahçesine girdi. Ağaçlara çarparak duran aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü
Hatay’ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra narenciye bahçesine giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra narenciye bahçesine giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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