Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

Kaza, Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Çayla Mahallesi Galata deresi köprüsünde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Saray'dan Çayla Mahallesi istikametine seyir halinde olan Arif Dinç yönetimindeki 59 YK 137 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu yolda Galata deresi üzerinde bulunan köprüden aşağı uçtu. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.



Çevredekilerin kazayı haber vermesi sonucu olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıyı bulunduğu otomobilden çıkarmak için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonunda Arif Dinç (48) dereye uçan otomobilinden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde Arif Dinç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Saray Kaymakamı Alp Arslan ve Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban kaza yerine gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izleyip yetkililerden bilgi aldılar.



Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamlamasının ardından Dinç'in cansız bedeni Saray Devlet Hastane'si morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ