Otogaza 5 Kuruş Zam

Otogazın litre fiyatına 5 kuruş zam yapıldı.



Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, otogazın litre fiyatına 5 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı otogaz litre fiyatları İstanbul'da 2,98 liradan 3,03 liraya, Ankara'da 3,03 liradan 3,08 liraya, İzmir'de 2,93 liradan 2,98 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL