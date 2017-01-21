Otobüste Bin 890 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Amasya'da jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Merkez İlçe Komutanlığı ekiplerinin Boğazköy mevkisinde durdurulan, Iğdır'dan İstanbul yönüne giden bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada iki farklı yolcuya ait çeşitli markalarda toplam bin 890 paket kaçak sigara tespit edildi.



Sigaralara el konurken, iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AMASYA