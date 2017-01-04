Oto Hırsızlar Yakayı Ele Verdi

Eskişehir'de oto hırsızlığına karıştıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Huzur mahallesi Gümüşçü sokak üzerinden H.A.'ya bir otomobilin çalınması ihbarını alan ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalınan otomobili Emek mahallesi Dekor sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Ekipler çevrede bulunan kameralarda hırsızların farklı bir araçla kaçtığını tespit etti. Ekipler, Emek mahallesi Demirköy sokakta şüphelilerden 2'sini kaçmış oldukları araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler olayda farklı bir arkadaşlarının olduğunu itiraf etmesi üzerine polis ekipleri 3'üncü şüpheliyi de bir benzin istasyonu yakınlarında yakaladı. Yakalanan şüphelilerden M.O.'nun hayvan hırsızlığı suçundan arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.O., Ş.K. ile C.Y. ifadelerinin alınması için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR