Otellere, Kaynakta Ayırım ve Geri Kazanım Anlatıldı

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü bilgilendirme çalışmasında, oteller bölgesindeki tüm otel ve tesislerde kaynakta ayırım ve geri kazanımının önemi anlatıldı. Osmangazi'de yetişkinden öğrencisine ciddi bir bilinçlendirme çalışması yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Doğaya atıldığında büyük zararlara neden olan atık pillerin, elektronik atıkların ve atık bitkisel yağların ayrı toplanması için 2008 yılından beri çalışmalar yürütüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'daki işletmeleri ve tatilcileri unutmadı. Bu tür atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini önlemek, katılımları arttırabilmek için yapılan çalışmalarda gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra materyaller de dağıtıyoruz" diye konuştu.

"Nesiller Boyu Yeşil Bursa İdealindeyiz"

Osmangazi Belediyesi olarak temiz bir gelecek, yaşanılabilir bir dünya, sağlıklı nesiller ve nesiller boyu sürecek yeşil bir Bursa idealinde olduklarının altını çizen Başkan Dündar, "Bunun için spordan çevreye, temizlikten kent mimarisine kadar her konuda aynı titizlik ve kararlılıkla çalışıyoruz. Çevreye duyarlı, geleceği düşünen tüm hemşerilerimiz bilinçli bir şekilde bu kampanyalarımızı destekliyor. Mahallesinde geri dönüşüm çalışmaları başlatıyor ve bizden materyal istiyor. Biz de tüm bu taleplere canı gönülden destek veriyoruz. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde dünya yaşanabilir olmaya devam edecektir. Çocuklarımıza temizlenmiş ve kirletmeyecekleri bir dünya bırakmamız için herkesin aynı duyarlılıkla hareket etmesini diliyorum" diye konuştu.