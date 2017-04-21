Otelcilerden Türkiye'de "Booking.com Yasağı"Na İtiraz

Otelciler, uluslararası online rezervasyon sitesi Booking.com'un, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) mahkemeye başvurusuyla Türkiye'deki faaliyetleri yasaklanmasına itiraz ediyor.



Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'na üç aday gönderen Skal Antalya Kulübü'nün Başkanı ve Limak Limra Oteli Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya'nın Başkanlığı'nda düzenlenen Nisan ayı yemekli toplantısında, "Booking.com" gelişmelerinin üzerinde duruldu.



Toplantıya, "Kadınlar Çiçek Açıyor" programıyla "1. Uluslararası Antalya Turizm Festivali"ni düzenleyen, Hatice Bozkurt, Nurten Ünsev ve Şule Billur ve çok sayıda sektör temsilcisinin yanında, Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim kurulu Başkanı Mustafa Gül, Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, AKTOB üyesi Selçuk Akıltopu da katıldı.



Sarıkaya: Umarım sektör, tüm dünyada barış elçisi olur



Skal Antalya Kulübü Başkanı Dinçer Sarıkaya, toplantının açış konuşmasında şöyle dedi:



"Dünyanın ilk ve tek uluslararası turizm örgütü olan Skal kulübü ile ülkeler, tüm dünyada sekteye uğramış sektör içinde birbirleri ile rahatça iletişim kurma ve dertlerini anlatma fırsatını yakalamış oluyorlar. Skal Antalya Kulübü olarak Skal Türkiye adına, Türkiye'mizin gözü ve sözü olarak bir temsilci çıkarma başarısının gururunu yaşıyoruz. Umarım sektör, tüm dünyada barış elçisi olur. Bu vesile ile Uluslararası temsilcimiz Sayın Asuman Tarıman' a plaketini vererek başarılar diliyorum."



Sarıkaya'nın konuşmasının ardından TUROFED Başkanı Ayık, online rezervasyon sistemlerine ilişkin bir sunum yaptı.



"Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin mağdur olacağı ortaya çıkıyor"



Sunumunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Booking.com'un aleyhine açtığı davanın sonucunda online rezervasyon sitesinin Türkiye'de yerleşik otel konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğini anımsatan Ayık, "Karardan anlaşıldığı üzere, Türkiye'de faaliyet gösteren turizm ve konaklama işletmelerinin mağdur olacağı ortaya çıkıyor" dedi ve ekledi:



"Mahkemenin koyduğu tedbir kararınca bu uygulamadan mağdur olan işletmelerimizin tazminat talep etme haklarının bulunduğu ortadadır. Çünkü söz konusu uygulamanın 1618 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerinin tüketiciye yönelik olduğu düşünülüyor. Yapılan incelemede, Türkiye'den yurtdışındaki konaklama işletmelerine, yurtdışından da Türkiye'deki konaklama işletmelerine ulaşılabildiği görülüyor. Booking.com, sadece Türkiye'den Türkiye'deki konaklama tesislerine erişimi kapattı. Booking.com ve benzeri sanal ortamda satış yapan işletmeler, otelcilere serbest fiyat belirtme hakkı vermiş olup, bu fiyatlar üzerinden anlaşılan oranda komisyon almakta ve müşteriler de ödemelerini doğrudan konaklama tesislerine yapıyorlar. Ayrıca, Booking.com özelinde ülkemiz ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kapsamında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması uyarınca vergi kaybına dönük hususun olmadığına inanılıyor."



"Hiçbir şekilde rezervasyona aracılık eden platformlar taraf değildir"



Online sitelerden rezervasyon yapan kişilerin muhatabının rezervasyon yapılan oteller olduğunu vurgulayan Ayık, "Burada, hiçbir şekilde rezervasyona aracılık eden platformlar taraf değildir. Dolayısıyla, 1618 sayılı Yasa'nın seyahat acentalarının yapacağı işlere mahsus hükümlerini taşımamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu nedenle, söz konusu uygulama seyahat acentacılığı faaliyeti olarak değerlendirilmemekte, gelişen teknolojilerin ortaya çıkardığı pazarlama kolaylığı olarak değerlendirilerek, işletmelerimizin ulaşılabilirliğini sağladığına, doluluk oranlarını arttırdığına ve serbest rekabet ortamında otellerin daha kolay satış yapmasına olanak sağladığına inanılıyor. Burada önemli olan hukuki alanın oturtulmasının yanında, tüketicinin memnun edilmesi ve mağdur edilmemesidir. Esasen, düzenlemeleri bu yönde yapmakta yarar vardır. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda ortaya çıkan anlaşmazlığın ve karışıklığın giderilmesi yönünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun acentelerin ve müşterilerin mağdur olmayacağı şekilde ivedi çözümlenmesini rica ediyoruz."



(Fotoğraflı) - İstanbul