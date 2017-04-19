ÖSYM Ygs ile Öğrenci Almayacak, Ösys Puan Türü Değişikliği Dikkat!

Öğrenciler Dikkat, ÖSYM YGS ile Öğrenci Almayacak!





Öğrenciler, LYS Başvurusu için Son Günde Şok Açıklama Geldi. ÖSYS Puan Türü Değişikliği DUYURUSU 2017



ÖSYM'den bugün yapılana Açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan lisans programlarına, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildi.





ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi



DUYURU (17 Nisan 2017)



2017 ÖSYS Puan Türü Değişiklikleri





Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan bazı yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan lisans programlarına (Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi.), LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir.



2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan lisans yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği önemle duyurulur.



Adayların bilgisine saygıyla sunulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI



LYS için SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN!



ÖSYM DUYURU



ÖSYS Puan Türü Değişikliği DUYURUSU 2017





2017-LYS Kamu Spotu (13.04.2017)





http://www.teknotalk.com/osys-puan-turu-degisikligi-duyurusu-2017-56557/