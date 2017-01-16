Osmanlıspor, Beşiktaş Karşısında Kimsenin Yapamadığını Yaptı

FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.



Maç boyunca %46 topla oynama yüzdesi yakalayan Beşiktaş, geride kalan 16 maçta da bu alanda rakiplerini geçmişti.



Beşiktaş en son geçen sezonun 32.haftasında Türk Telekom Arena'da 1-0'la galip geldiği maçta %43'lük topla oynama yüzdesiyle rakibi Galatasaray'ın arkasında kalmıştı. Böylece siyah-beyazlılarda 18 maç aradan sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.



Beşiktaş'ın bu sezon haftalara göre topla oynama yüzdeleri



1.Hafta (Alanyaspor ) %63



2.Hafta (Konyaspor) %60



3.Hafta (Karabükspor) %63



4.Hafta (Akhisarspor) %61



5.Hafta (Galatasaray) %56



6.Hafta (Rizespor) %71



7.Hafta (Kayserispor) %68



8.Hafta (Antalyaspor) %64



9.Hafta (Gençlerbirliği) %60



10.Hafta (Trabzonspor) %57



11.Hafta (Adanaspor) %66



12.Hafta (Başakşehirspor) %65



13.Hafta (Fenerbahçe) %52



14.Hafta (Bursaspor) %69



15.Hafta (Kasımpaşa) %67



16.Hafta (Gaziantepspor) %70



17.Hafta (Osmanlıspor) %46