FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.
Maç boyunca %46 topla oynama yüzdesi yakalayan Beşiktaş, geride kalan 16 maçta da bu alanda rakiplerini geçmişti.
Beşiktaş en son geçen sezonun 32.haftasında Türk Telekom Arena'da 1-0'la galip geldiği maçta %43'lük topla oynama yüzdesiyle rakibi Galatasaray'ın arkasında kalmıştı. Böylece siyah-beyazlılarda 18 maç aradan sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.
Beşiktaş'ın bu sezon haftalara göre topla oynama yüzdeleri
1.Hafta (Alanyaspor ) %63
2.Hafta (Konyaspor) %60
3.Hafta (Karabükspor) %63
4.Hafta (Akhisarspor) %61
5.Hafta (Galatasaray) %56
6.Hafta (Rizespor) %71
7.Hafta (Kayserispor) %68
8.Hafta (Antalyaspor) %64
9.Hafta (Gençlerbirliği) %60
10.Hafta (Trabzonspor) %57
11.Hafta (Adanaspor) %66
12.Hafta (Başakşehirspor) %65
13.Hafta (Fenerbahçe) %52
14.Hafta (Bursaspor) %69
15.Hafta (Kasımpaşa) %67
16.Hafta (Gaziantepspor) %70
17.Hafta (Osmanlıspor) %46
Osmanlıspor, Beşiktaş Karşısında Kimsenin Yapamadığını Yaptı
FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.
FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.