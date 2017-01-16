Osmanlıspor, Beşiktaş Karşısında Kimsenin Yapamadığını Yaptı

FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.

Osmanlıspor, Beşiktaş Karşısında Kimsenin Yapamadığını Yaptı

FutbolArena Detay - Bu sezon Süper Lig'de en az pas isabeti (283) ve en düşük pas yüzdesiyle (%71) oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0'lık sonuçla kazanan Beşiktaş, aynı zamanda ilk kez bir maçta topla oynama oranlarında rakibinin arkasında kaldı.

Maç boyunca %46 topla oynama yüzdesi yakalayan Beşiktaş, geride kalan 16 maçta da bu alanda rakiplerini geçmişti.

Beşiktaş en son geçen sezonun 32.haftasında Türk Telekom Arena'da 1-0'la galip geldiği maçta %43'lük topla oynama yüzdesiyle rakibi Galatasaray'ın arkasında kalmıştı. Böylece siyah-beyazlılarda 18 maç aradan sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.

Beşiktaş'ın bu sezon haftalara göre topla oynama yüzdeleri

1.Hafta (Alanyaspor ) %63

2.Hafta (Konyaspor) %60

3.Hafta (Karabükspor) %63

4.Hafta (Akhisarspor) %61

5.Hafta (Galatasaray) %56

6.Hafta (Rizespor) %71

7.Hafta (Kayserispor) %68

8.Hafta (Antalyaspor) %64

9.Hafta (Gençlerbirliği) %60

10.Hafta (Trabzonspor) %57

11.Hafta (Adanaspor) %66

12.Hafta (Başakşehirspor) %65

13.Hafta (Fenerbahçe) %52

14.Hafta (Bursaspor) %69

15.Hafta (Kasımpaşa) %67

16.Hafta (Gaziantepspor) %70

17.Hafta (Osmanlıspor) %46


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads