Osmanlıspor Başkent Derbisine Hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gençlerbirliği ile rakip sahada oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti.



Haftanın son antrenmanı saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.



Yaklaşık 1 saat süren idmana Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulanan Ndiaye katılmazken, tedavisine devam edilen Engin Bekdemir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.



İyileşme sürecine giren Tugay Kacar ise antrenmanın ilk etabında takımla, sonraki bölümde ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.



Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.