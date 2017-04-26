Osmaniye'de İstihdam

Osmaniye İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.



Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Kerem Al, toplantı sonucu alınacak kararların kent için hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından geçilen toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu incelendi.



Yapılan sunumda, 2017 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 3 aylık süreçte İŞKUR'a 7 bin 728 başvuru yapıldığı ve yapılan başvurulardan 633 kişinin bir işe yerleştirildiği belirtildi.



Sunumda ayrıca yıl içinde açılan 359 kursta 2 bin 92 kişinin eğitim gördüğü, toplum yararına programlarda ise bin 89 kişinin istihdam edildiği ifade edildi.