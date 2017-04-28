Osmaneli'de Fidan Dimi

Osmaneli Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğinde "15 Temmuz Demokrasi Şehitler" parkında fidan dikildi.



Kaymakam Edip Çakıcı, Sakarya Nehri kenarındaki ağaç dikiminde, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin bulunduğu yerlerde arazilerde ağaçlandırma çalışması başlatıldığını anımsatarak, belediye ile ortak çalışmayla "15 Temmuz Demokrasi Şehitler Parkı"na fidan dikimi yapıklarını söyledi.



Belediye Başkanı Münür Şahin de parkın piknik ve mesire alanı olarak tasarlandığını belirterek, eksik bölgelerde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.



Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ise hükümlülerle birlikte ağaçlandırma faaliyetinde bulunduklarını ifade etti.



Konuşmaların ardından bin 500 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.