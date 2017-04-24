Osmaneli'de 5. Geleneksel Avcı Bayramı ve Atış Müsabakaları

Osmaneli ilçesinde, Çerkeşli Köyü Avcılık Atıcılık Balıkçılık ve Spor Kulübünce 5. Geleneksel Avcı Bayramı ve Atış Müsabakaları düzenledi.



Belenalan köyündeki atış alanındaki etkinliğe, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Ardıç ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Yalçın Avcı ile avcılık ve atıcılık derneklerinin başkanları ve üyeleri katıldı.





Çerkeşli Köyü Avcılık Atıcılık Balıkçılık ve Spor Kulübü Başkanı Ali Çikir, trap, şişe hedefi ve ayakta hedef atışı müsabakalarına avcıların büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.



Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve hediyeleri, Çakıcı ve Şahin tarafından verildi.