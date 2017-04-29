Osman Nuri Canik: "İHRACATÇILARIMIZ Gerçek Bir Başarı Hikâyesi Yazıyor"

Törenin açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Canik, "Bursa'nın adını global arenada duyurmak için; vizyonumuz Türkiye'yi aşıp, dünyayı kucaklamalı" dedi.

UTİB ve UHKİB tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödülleri BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

"Yeni hedeflere odaklanmalıyız"

Sektör temsilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sektörün başarısında katkısı olan tüm birlik üyelerine teşekkür eden Osman Nuri Canik, "Şimdi yakaladığımız başarılar ve bugün bulunduğumuz yerle övünmek yerine, daima geleceğe ve yeni hedeflere odaklanmamız gerekiyor. Geldiğimiz noktadan bir sıçrama daha yapıp, dünyada söz sahibi olmak ve Bursa'nın adını global arenada duyurmak için; Vizyonumuz Türkiye'yi aşıp, dünyayı kucaklamalı" şeklinde konuştu.

"Başarı hikâyesi yazıyoruz"

Bursa'nın güzel bir sinerji yakalamış olduğunu da söyleyen Canik, "Bursa bugüne kadar başardıklarından daha fazlasını ortaya koyabilecek ender görülecek bir senkron, inanç ve sinerji yakalamıştır. Bizler de yeni dönemdeki çalışmalarımızı ve projelerimizi bu güzel tablodan aldığımız güçle ortaya koyuyoruz. Dünya bugün çok büyük siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. Yakın ve komşu pazarlarımızda yaşanan gelişmeler ticaretimizi hiç olmadığı kadar zorlu kılıyor. Böylesine zor şartlarda bile daha fazla insanımıza yeni istihdam alanları açmak ve refah düzeyimizi artırmak adına özveriyle çalışan ihracatçılarımız gerçek bir başarı hikâyesi yazıyor" ifadelerini kullandı.

Küresel krizlerin ortadan kalkmasının tüm ihracatçı firmalara yeni fırsatlar oluşturacağını da kaydeden Osman Nuri Canik, "Kalkınma hedeflerimize yüksek düzeyde katkı sağlayan tüm sanayici ve işadamı dostlarımı kutluyor, kentim ve ülkem adına hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yönetim tecrübesi yüksek olan sektörümüz 2017 yılı ve sonrasında da başarılı faaliyetlerine devam edecektir. Bu bağlamda ödül sahibi tasarımcılarımızı ve ihracatçı firmalarımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor; tasarımcılar, sanayiciler ve ihracatçılar hep birlikte başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.

İhracatın Yıldızları…

'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde hazır giyim ve konfeksiyon alanında Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. A.Ş., EDT Hazır Giyim ve Oz Tekstil Sanayi en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaşırken, 43 firma da performanslarına göre altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu.

Tekstil sektöründe de Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. A.Ş. yine ilk sırayı alırken, Zorlu Dış Ticaret ile Özdilek İthalat, İhracat ve Pazarlama Ltd. Şti. en başarılı firmalar oldu. Bu alanda da ayrıca 63 firma yine performanslarına göre altın, gümüş ve bronz ödüllerine layık görüldü.