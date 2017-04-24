Ortaca Belediyespor, Muğla'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Ortaca Belediyespor U-19 takımı, final karşılaşmasında Milas Belediye Beçin Spor'u 3-2 yenerek namağlup Muğla şampiyonu oldu. Ortaca'nın gençleri Muğla'yı Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.



A Grubu lideri Milas Belediye Beçin Spor ile B Grubu lideri Ortaca Belediyespor 22 Nisan Cumartesi günü Muğla Kötekli stadında karşılaştı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Milas Belediye Beçin Spor penaltıdan bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Ortaca Belediyespor 60.dakikada Serhat'ın ayağından bulduğu gol ile eşitliği sağladı.



Golden sonra 64. dakikada gelişen Beçin atağında top kornere çıktı. Kornerde oluşan karambolde Ortaca Belediyespor'lu Hamdi'ye çarpan top kaleye girdi ve Beçin 2-1 öne geçti. Golden sonra ataklarını yoğunlaştıran Ortaca Belediyespor 70. dakikada Serhat'ın ayağından bulduğu gol ile skoru 2-2 yaptı.



Golden sonra Ortaca Belediyespor rakip üzerinde baskını arttırdı. 87. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mehmet Davulcu içe kat ederek ceza sahasına girmeden güzel bir vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Ortaca Belediyespor U-19 namağlup Muğla şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - MUĞLA