Orta ve Batı Karadeniz'in Tek Hayır Çıkan İli: Zonguldak

Türkiye'de sandıklar kapandı. Referandum sonuçları ise Türkiye genelinde dikkat çekti. Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde tüm iller evet verirken Batı Karadeniz'de bir il referandum tercihiyle haritada tüm dikkatleri üzerine çekti.

MADENCİ ŞEHRİNDE HAYIR ÖNDE ÇIKTI

Madenci şehri olarak bilinen Zonguldak'da sandıkların yüzde 90,59'u açıldı. Evet oyları yüzde 50,5'le öne geçti. Karadeniz haritasında Zonguldak kırmıza renge büründü.