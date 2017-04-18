Ormanlı'da Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, havaların düzelmesiyle beldede alt ve üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.



Başol, yaptığı açıklamada, Ormanlı beldesinin yol sorununu yüzde 90 oranında çözüme kavuşturduklarını belirtti.



Başol, şöyle konuştu:



"Amacımız belde halkının alt ve üstyapısı tamamlanmış belde de yaşamalarını sağlamak. Ulaşımda ciddi atılımlar yaptık. Mahalle ve sokaklarımızda ulaşımı yüzde 90 oranda modern hale getirdik. Beton ve kilit parkede belde tarihinde önemli bir yatırımla belde halkımızı buluşturduk. Alt ve üstyapıda havaların elverişli hale gelmesi ile çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Olmazsa olmazımız olan belde halkının merakla beklediği Kızılcapınar-Ormanlı arasındaki karayolunu genişletme çalışmaları inşallah yıl içerisinde başlayacak."