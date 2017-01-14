Orman Yangını Sahasında Çöp Temizliği Yaptılar

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde geçtiğimiz hafta sonu çıkan orman yangınının ardından ortaya çıkan çöp görüntüsü bölgedeki gençleri harekete geçirdi.



Sürmene Kız Meslek Lisesi ve Sürmene Anadolu Lisesi öğrencileri ve Sürmene Türk Kızılay Gençlik Kolları üyelerinden oluşan yaklaşık 15 kişilik grup, yangın sahasında piknikçilerin bıraktığı çöpleri temizlemek için harekete geçti. Yangının ardından ortaya çıkan çöp manzarasının kendilerini çok üzdüğünü belirten öğrenciler, sosyal medyada yangın paylaşımı yapanların bölgenin çöplerden temizlemesi konusunda da paylaşım yapmasını istediler.



Genellikle içki şişelerinden oluşan çöpleri tek tek toplayarak çuvallara koyduklarını belirten Kızılay Gençlik Kolları Üyelerinden Kemal Ayvaz, son 3-4 gündür havanın yağmurlu ve soğuk olmasına rağmen temizleme çalışmalarını aksatmadıklarını söyledi. Ayvaz, "Türk Kızılay Sürmene Şubesi Gençlik Kolları olarak 4 gündür hava yağmurlu olmasına rağmen buradayız. Gönülle arkadaşlarımız birlikte 4 gün boyunca temizlik çalışması yaptık. Buraya ulaşımımızı sağlayan Sürmene belediye Başkanı Rahmi Üstün'e ve Kaymakamımız Oktay Erdoğan'a ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay Gençlik Kolları olarak Kızılay'ın, sadece deprem afet gibi olaylara değil doğaya da yardımcı olabileceğini göstermiş olduk. Burada yangın çıktı ancak buradaki pisliği kimse görmüyor. Arkadaşlarımızla birlikte buradaki çöpleri toplamaya çalıştık. Kimsenin buradaki çöplerin toplanması konusunda yardımcı olduğunu göremedik. Yangın bir felaket ancak buradaki çöp manzarası bundan daha büyük felaket. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Burada genelde alkol şişeleri, alüminyum atıklar, plastik pet şişeler gibi piknikçilerin çöpleri yer alıyor" dedi.



Aybüke Sürmen ise sosyal medya üzerinden kopartılan fırtınalara dikkat çekerek "Türk Kızılayı Gençlik Kolları gönüllüleri olarak buradayız. Arkadaşlarımızla birlikte burada çöp toplama çalışma yapıyoruz. Hava soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen burada çöp toplamaya devam ediyoruz. Herkes sosyal medya üzerinde yazılar yazıyorlar ancak çöplerin toplanması konusunda kimse yardım etmiyor. Asıl kamera arkası burasıdır. Biz sadece sağlık konusunda değil bir çok konuda insanlığa, doğaya yardım ediyoruz" dedi. - TRABZON