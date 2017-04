Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yarın yapılacak "anayasa değişiklik referandum una" değinerek, "Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? 'Mesele memleket meselesi ise gerisi teferruat' diyor. Onun için göreceksiniz gümbür gümbür evet çıkacak Türkiye'den ben buna yüreğimle inanıyorum" dedi.



Bakan Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında hafta içi geldiği Afyonkarahisar'da çalışmalarına devam ediyor. Bakan Eroğlu programı kapsamında memleketi olan Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen "evet" mitingine katıldı. Mitingde yaptığı konuşmada mevcut sistemin miladını doldurduğunu ve değişmesi gerektiğini ifade eden Bakan Eroğlu, ayrıca referandum konusunda milletin meseleyi kavradığını da vurguladı. Bakan Eroğlu, "Ben her yerde anlattım. Şu an da bu kardeşiniz var ya 32 ile en az bir defa 5 defa gittiğimde var. Afyonkarahisar'a sayısız geldik ve 134 ilçede program yaptım. Konuştuk temel attık her gittiğimiz yerde. Orman köylerine gelir getirici sertifika verdi ORKÖY kredileri verdik. Gittiğim yerlerde büyük çoşku var. Vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Mesele memleket meselesi ise gerisi teferruat diyor. Onun için göreceksiniz gümbür gümbür evet çıkacak Türkiye'den ben buna yüreğimle inanıyorum. Sevgili kardeşler size soruyorum Kılıçdaroğlu ve ekibinin Afyonkarahisar'da, Şuhut'ta bir tek çivisi var mı? Geçmiş dönemde de oldu mu? Ben rabbime ne kadar şükretsem az 600 dev tesisi İstanbul'da İstanbullulara kazandırdım. Biz artık diyoruz ki 'bu sistemin miladı doldu.' Yeni sistemle Türkiye'nin önü açılsın güçlü büyük Türkiye bu sistemle kurulsun istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin düşmanları çok fazla bu coğrafyada eğer ayakta kalmak istiyorsak gönül coğrafyamıza sahip olmak istiyorsak bu anayasa değişikliği gümbür gümbür 'evet'le sandıklar patlatılırcasına kadar çıkması lazım" ifadelerini kullandı.



Bakan Eroğlu, miting öncesi ayrıca ilçede esnafı ziyaret ederek çay içip sohbet etti. - AFYONKARAHİSAR