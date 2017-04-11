Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz" ifadelerine ilişkin, "Dedesi Mahmut Esat Bozkurt nasıl bir önerge vermiş biliyor musunuz Meclise? 'Bizim resmi dinimiz Hıristiyanlık olsun' diye... Bunlar 'hayır' diyor ve onun torunu da 'evetçileri' denize dökmek istiyor." dedi.



Kent merkezindeki Derya Konferans Salonu'nda, esnaf odalarının üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının milletin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Türkiye'nin 100, 200 yıllık tarihine bakıldığında halk oylamasının öneminin daha iyi anlaşılacağına değinen Eroğlu, mevcut anayasanın bir darbe anayasası olduğunu ve bu anayasa ile Türkiye'nin ilerleyemediğini bildirdi.



Bakan Eroğlu, darbe anayasasının Türkiye'nin önünde engel olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Hemen hemen bütün partiler, seçim programlarına, 'darbe anayasasını değiştirelim' diye yazmışlardır. Biz de AK Parti olarak seçim beyannamemizde, Türkiye'de sistemin değişmesi gerektiğini, mutlaka bir anayasa değişikliğinin şart olduğunu ifade ettik. Geçen dönemde katılımcı bir anlayışla bütün partileri davet ettik. Hatta AK Parti sayıca çok fazla olmasına rağmen kendilerine teklif ettik ama maalesef CHP caydı, anlaştığımız 60 civarındaki maddeyi dahi kabul etmedi. Neticede onlar vesayet sisteminin devamını istiyorlardı. Allah'a şükür 15 Temmuz pek çok insanın Türkiye'de uyanmasına vesile oldu. Sayın Devlet Bahçeli, 'mesele memleket meselesi ise gerisi teferruattır' diyerek bir açılım yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz."



CHP milletvekilinin sözleri



Konuşmasında CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki gösteren Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:



"Hayırcılar o kadar hırçınlaştıki; bakın bir densiz, 'evet diyenleri İzmir'de denize dökeceğiz' diyor. ya İzmir'de düşmanı denize döken Afyonkarahisarlılardır. 25'i 26 Ağustos'a bağlayan gece kahraman ordumuz, aziz Atatürkle birlikte Şuhut'tan Kocatepe'ye yürüdü. 26 Ağustos sabahı, 'ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' diyerek top atışlarıyla büyük taarruz başladı. 9 Eylül'de de düşmanı denize döktük. Bu insanlara baktığımız zaman hayret ettim. Dedesi Mahmut Esat Bozkurt nasıl bir önerge vermiş biliyor musunuz Meclise? 'Bizim resmi dinimiz Hristiyanlık olsun' diye... Bunlar 'hayır' diyor ve onun torunu da 'evetçileri' denize dökmek istiyor. 200 bin kişiyle İzmir'deydik. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız oradaydı. 200 bin İzmirli dün onlara gereken cevabı İzmir'de verdi. 'Hayırcıların' safında olan kardeşlerim; mesele A, B ve C takımı değil. Galatasaray, Fenerbahçe Afjet Afyonspor meselesi değil. Bu mesele artık milli takım meselesi. Hep birlikte milli takımı tutacağız."