Orman ve Su Işleri Bakanı Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın mevcut sistemi eleştiren konuşmaları olduğunu, değişim istediklerini belirterek, "Ama vesayet sistemi müsade etmedi." dedi.



Afyonkarahisar Ticaret Borsası ve Kasaplar Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Eroğlu, konuşmasında, Afyonkarahisar'ın şifalı bitkiler açısından önemli bir kent olduğunu belirtti.



Bu sektöre katkı sağlayabilmek adına Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi kurduklarını ifade eden Eroğlu, hedeflerinin sektörde en az 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.



Eroğlu, daha önce bu alanda çalışan, ülke genelindeki ilim adamlarının katılımıyla bir çalıştay düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu yıl Mayıs ayında da Konya'da bir uluslararası kongre yapacağız, bizim desteğimizle. Büyük bir sektör, dünyada 107 milyar dolarlık bir pazar var. En çok Çin, Hindistan, Uzak Doğu bundan istifade ediyor. Biliyorsunuz iki türlü eczane var. Bir normal ilaç satan, bir de bitkisel ürünler satan eczaneler var. Türkiye'de yakın bir gelecekte herkes kimyasal ilaçlardan kaçarak, nebati dediğimiz tıbbi bitkilere yönelecektir. Demek ki tıbbi ve aromatik bitkiler sizler için açık bir pazar. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz."



"Mevcut yönetim sistemi kriz doğuruyor"



Anayasa değişikliğine değinen Eroğlu, "Mevcut yönetim sistemi kriz doğuruyor. Bütün gelmiş geçmiş devlet adamları, bu sistemin değişmesi için gayret ettiler. Çünkü hep kavga oldu." diye konuştu.



Tek parti döneminde dahi ülkeyi yöneten liderler arasında kavga yaşandığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Merhum İsmet İnönü ile kendi getirdiği Başbakan Recep Peker arasında tayin meselesinden kavga çıktı. Biri 'Yetki bende' diyor, öbürü 'Bende' diyor. Neticede tayin olamadı, kavga çıktı. Paramız ilk defa 1946 yılında yüzde 110 değer kaybetmiş. Rahmetli Menderes sistemin bozuk olduğunu gördü. Bunu değiştirmek istedi fakat vesayet sistemi onun kellesini aldı. Allah rahmet eylesin. Herkes uğraştı. Rahmetli Özal da bunu değiştirmek istedi. Demirel'in konuşmaları var. Rahmetli Alparslan Türkeş, Erbakan bu konuda, 'Mevcut sistem Türkiye'yi kaldırmıyor, kriz doğuruyor. Türkiye bu yüzden geri kalıyor. Enflasyonun, geri kalmanın, işsizliğin ve istikrarsızlığın temel sebepleri yönetim sistemidir' dediler ama vesayet sistemi müsade etmedi."



"Mevcut sistem yürümüyor"



Eroğlu, AK Parti'nin geçmişte, yüksek oranda oy alarak iktidar olmasına karşın kapatılma teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti :



"Çok enterasan, o davaya baktığımda Orman ve Su İşleri Bakanlığında sucu varmış, ne demiş? Birisi şikayet etmiş. Yangın mevsiminde, yangın dairesindeki bir memur; 'İnşallah kazasız belasız bir şey atlatırız. Allah bütün ormancıları yangından korusun' demiş. Bu bile davaya girmiş. Benden de müdafaa istediler. Benden önce olan hadise. Bu bile parti kapatma için, delil olması için uydurulmuş bir şey. Bunları bile takip etmişler. AK Parti kapatılmış olsaydı Türkiye ne hale gelecekti. Ülkeyi sevmeyenlerin veya dışarıda Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan bazı ülkelerin talepleri buydu. Mevcut sistem yürümüyor."