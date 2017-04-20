Orhan Pamuk'a Macaristan'dan Büyük Ödül

Macaristan'da bugüne kadar yedi romanı yayımlanan Orhan Pamuk, 20 Nisan Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çağdaş dünya edebiyatının önde gelen yazarlarına verilen Budapeşte Büyük Ödülü'nü (Budapest Grand Prize) aldı.



Yapı Kredi Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre 20 – 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Budapeşte Kitap Fuarı'nın açılışında ödülünü alan Pamuk, konuşmasında "Türkiye ve Macaristan'ın geleceğinin Avrupa'da ve özgürlükçü değerlerde yattığını" söyledi. 20 yıldır bağımsız yayıncı ve editörler tarafından verilen Budapeşte Büyük Ödülü, Macaristan'ın uluslararası ölçekteki en büyük ve en saygın ödülü. Ödül önceki yıllarda Alman Günter Grass, Perulu Mario Vargas-Llosa ve Amerikalı Johathan Franzen'a verilmişti.



Pamuk, 22 Nisan Cumartesi günü ise ünlü Macar Marksist edebiyat kuramcısı Györg Lukács'ın (1885-1971) evini ve arşivlerini ziyaret ederek, onun mirasını ve kitaplarını konu alan bir konuşma yapacak. Pamuk'un romancılığını etkileyen Lukács'ın Budapeşte'deki bir parkta bulunan heykeli iki hafta önce Macaristan yönetimince kaldırılmıştı. - İstanbul