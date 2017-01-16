TÜMÜ
Haberler Search
Orgeneral Hulusi Akar, Deaş Ile Mücadele Ittifakı Toplantısı'na Katıldı

Orgeneral Hulusi Akar, Deaş Ile Mücadele Ittifakı Toplantısı'na Katıldı

Orgeneral Hulusi Akar, DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldıOrgeneral Hulusi Akar, DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldıANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı.

Orgeneral Hulusi Akar, Deaş Ile Mücadele Ittifakı Toplantısı'na Katıldı

Orgeneral Hulusi Akar, DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı

Orgeneral Hulusi Akar, DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı

ANKARA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüdüğü ve Türkiye'nin konu hakkındaki düşüncelerinin bir kez daha taraflara iletildiği belirtildi.

(Tür: Ankara)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Genel Kurmay, Hulusi Akar, Genelkurmay, Arabistan, Türkiye, Ankara, Riyad, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads