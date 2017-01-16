'DEAŞ'a Karşı Mücadele İttifakı' Toplantısında Fırat Kalkanı Desteği

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü ve Türkiye'nin konu hakkındaki düşüncelerinin bir kez daha taraflara iletildiği belirtildi.

FIRAT KALKANI'NA DESTEK

Katılımcı ülkeler, Türkiye'nin DEAŞ'e karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonunu desteklediklerini belirtti. Sonuç bildirgesinde, katılımcı ülkelerin, Türkiye tarafından Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiği belirtildi.

"ULUSLARARASI MÜCADELEYE KATKI"

Katılımcılar tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıya katılan ülkeler, terör örgütü DEAŞ'in yok edilmesi çabalarını sürdürme ve her ülkenin DEAŞ'e karşı uluslararası mücadeleye gücü nispetinde katılmada mutabık kalındı" denildi.

DOST ÜLKELERE ÇAĞRI

Teröre karşı yürütülen uluslararası mücadeleye katılmaları ve desteklemeleri için dost ülkelere çağrı yapılan bildirgede, DEAŞ'le mücadelenin boyutları ile mevcut durumda mücadele için ihtiyaç duyulan adımların genelkurmay başkanları ve heyetler arasında konuşulduğu ve bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.