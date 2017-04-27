Ordu'nun Köylerine 'Spor Parkı' Projesi

ORDU'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, köy okulları için hazırlanan 'Spor Parkı' projesi köy okullarındaki çocukları hem eğlendiriyor hem de spor yapmalarını sağlıyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ordu Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Okul Müdürlüklerinin destekleriyle, köy okulları için Spor Parkı projesi hazırlandı. Proje kapsamında şu ana kadar 20 köy okulu bahçesine spor parkı kuruldu. Son olarak Altınordu İlçesi'ne bağlı Gerce Mahallesi İlkokulu bahçesine kurulan ve bir hafta süreyle burada açık kalacak olan seyyar spor parkta, öğrenci çocuklar hem spor yapıyor, hem de doyasıya eğleniyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, seyyar kurulan park projesinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Buradaki amacımız hem köy okullarında okuyan öğrencilerimizin spor yapmalarını teşvik etmek, hem de parkta doyasıya eğlenmelerini sağlamak. Bu projemizi 19 ilçemize yayacağız. Aynı zamanda yetenekli öğrencileri tespit edip, çeşitli spor branşlarına yönlendirmek. Böylece gelecekte bunun meyvesini de alacağız. Lisanslı sporcularımızın sayısını bu vesileyle kat kat artıracağız. Spor parkını kurduğumuz her köy okulundan en az bir tane yetenekli çocuk bulup desteklemeyi planlıyoruz" dedi.



ŞEHİRDE SPOR İMKANI ARTIK KÖYLERDE



Köyde yaşayan çocukların spordan uzak kaldığını, bu tür projelerle onları eğlendirerek spor yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını da vurgulayan Mustafa Genç, "Spor parkın içerisinde küçük çocukların eğlenirken spor yapacağı stantlar var. Şişme balon, zeka oyunları için satranç istasyonu, mini golf istasyonu, masa tenisi, halat çekme, ip atlama gibi etkinlikler var. Spor parkı birçok branşı, 15 farklı istasyonu içinde barındırıyor. Çocuklar bu parkta çok mutlu oluyor, geri dönüşümleri de başladı. Sporcu sayımız her geçen gün artıyor, burada yapılan spor aktivitelerine katılan öğrenciler spora başlıyorlar. Şehirlerde olan spor imkanını artık köylere taşıdık. Böylelikle köy çocuklarının da ayağına bu hizmeti götürmüş oluyoruz" diye konuştu.



Gerce İlkokulu Müdürü Yeşim Köse Yiğit ise, projenin Altınordu ilçesinin en uzak köyünde, kendi okullarında uygulanmasının öğrencileri ve okul öğretmenlerini çok sevindirdiğini belirterek Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.



- Ordu