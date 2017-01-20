Ordu'da Terör Örgütlerine ve Kaçakçılara Aman Yok

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016 yılında adeta boş durmadı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan operasyonlarda halkın can ve mal güvenliği, huzuru, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her türlü kaçakçılık, uyuşturucu, terör ve asayiş olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarda büyük başarı elde etti.



Terör örgütlerine sıkı takip



Ordu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında terör suçları kapsamında DEAŞ ve PKK üyesi olmak veya örgüt propagandası yapmak suçlarından 8 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 8 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı.



Yine terör suçları kapsamında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ operasyonları sonucunda Ordu'da bin 283 kişiye adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 372'si tutuklanırken 456 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 401 kişinin serbest bırakıldığı bu işlemlerde 54 kişi de firari olarak aranıyor.



Kaçakçılara ve uyuşturucu satıcılarına aman yok



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda ise en çok kaçak sigara ele geçirildi. 96 bin 125 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonlarda 249 adet kaçak içki, 78 adet cinsel içerikli hap, 194 adet sahte para, 54 adet pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı, çek senet gibi sahte evrak, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 265 adet fişek ile 1 tüfek ele geçirildi.



Narkotik suçlar kapsamında ise 4 bin 806 ecstasy hap, bin 789 gram kubar esrar, bin 337 kök kenevir bitkisi, bin 208 gram sentetik hap (bonzai), 14 gram metammatafin ve 1 gram eroin ele geçirildi. - ORDU