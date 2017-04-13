Ordu'da Tarihi Gün

10 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 67 oranında destek verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayan Ordu'da tarihi günlerden biri yaşandı.



Çevre illerden gelen 3 bin polisin görev yaptığı miting için sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı etrafına toplanmaya başlayan Ordulular, güvenlik güçlerinin aramalarından geçirilerek alana alındı. Cumhuriyet Meydanı yağan yağmura rağmen mitingin başlamasına saatler kala hınca hınç doldu. Miting alanının etrafında, evlerin balkonlarında ve alanda bulunan vatandaşların ellerinde Orduluların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren değişik boylarda afiş ve pankartlar yer aldı.



Miting alanına ilk önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop geldi. Ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler, eski AK Parti Ordu Milletvekilleri Fatihan Ünal, Ayhan Yılmaz gelerek protokole ayrılan yere geçtiler.



Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan helikopterle Ordu 19 Eylül Stadına iniş yaptı. Buradan otobüsle miting alanına gelen ve platformda vatandaşları selamlayan Erdoğan, alanda toplanan on binlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında konuşmasına başladı. Konuşması zaman zaman tezahüratlarla kesilen Erdoğan, konuşmasının sonunda kalabalığa satranç takımı dağıttı. Satranç takımı dağıtımına önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz katılırken ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri de katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti 2002 yılından bu yana 15 yılda 14. ziyareti oldu. - ORDU