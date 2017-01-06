Ordu'da Kaçak Sigara Operasyonu

Ordu'da bir tırda 155 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde Karadeniz Sahil Yolunda bir tırı durdu.



Yapılan aramada tırın dorsesinde 200 koli içerisinde 155 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçak sigaralar emniyet görevlileri tarafından muhafaza atlına alınırken, olayla ilgili H.C ile İ.C. gözaltına alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.