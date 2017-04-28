Ordu'da Hükümlü ve Tutuklular İçin Moral Etkinliği

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, sosyal etkinlik kapsamında düzenlenen programa katıldı.



Programa, Vali İrfan Başkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Vergi Mahkemesi Başkanı Samet Karakaya, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zeynel Abidin Portakal, cezaevi çalışanları ile hükümlü ve tutuklular katıldı.



Programda bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk. Sizler dört duvar arasında, bizler ise dışarıdayız. Sizinle bizim aramızda son derece ince bir çizgi var. İnsanın suçlu ve suçsuz oluşu anlık bir şeye bağlı. Şu anda dışarıda rahat geziyoruz ancak sizlerin arasında da olabiliriz. Bu tamamen insanın yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış insanlarla karşılaşması ya da kaderin bir cilvesi şeklinde tecelli ediyor." dedi.



"Bizler, sizleri farklı, toplumdan tecrit edilmiş insanlar olarak asla görmüyoruz. Sizlerin rehabilite edilmesi, topluma yeniden kazandırılması, mümkünse buralarda bir meslek, bir sanat öğrenerek dışarıda çok daha rahat ve kolay para kazanmanızı istiyoruz" diyen Vali Balkanlıoğlu, "Toplumun size çok ihtiyacı var. Dışarıda ne büyük tehlikeler memleketimizi bekliyor. Bir insanımızın bile feda edilmesini, toplumun dışına atılmasını asla kaldıramayız. Herkese ihtiyacımız var. Sizlerin buralarda olgun, iyi insanlar olarak eğitim görmeniz, meslek sahibi olmanız, dışarıya çıktığınızda da insanlarla rahatça kaynaşmanız, bir daha cezaevlerine geri dönmemek üzere vatana ve millete faydalı birer birey olmanız son derece önem arz ediyor. Bu tür rehabilitasyon, farklı uygulamalar size hoşça vakit geçirterek yardımcı olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zeynel Abidin Portakal ise yaptığı konuşmada, "Amacımız, cezaevinde bulunan hükümlü olsun, tutuklu olsun cezaları infaz edildikten sonra topluma kazandırmak. Burada insani koşullar çerçevesinde cezaların infaz edilmesi için biz cezaevi yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda buradaki hükümlü ve tutuklulara sosyal aktivite çerçevesinde değişik bir günleri olsun, ayrı bir gün yaşatalım istedik. Derdimiz buradaki hükümlüler ve tutukluların topluma yararlı bireyler olmasıdır." diye konuştu.



Düzenlenen etkinlikte tutuklu ve hükümlülere moral vermek amacıyla bir konser verildi.



Etkinlikte hükümlü ve tutuklular, şarkılara ritim tutarak ve oynayarak eşlik etti.