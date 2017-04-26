Oramiral Bostanoğlu'ndan Doğu Akdeniz'de İnceleme

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gaziantep fırkateynini ziyaret etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oramiral Bostanoğlu, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gaziantep fırkateynine ziyaret gerçekleştirdi.



Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin de eşlik etti ziyarette, komutanlar bölgede incelemelerde bulundu.



Bostanoğlu, KKTC açıklarında araştırma faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayrettin Paşa adlı sismik araştırma gemisinin çalışmalarını da yerinde izledi.