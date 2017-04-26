Opera için ikinci ihale yapıldı

İlkinde geçerli teklif bulunmaması nedeniyle yenilenen ihaleye bu kez 4 firma teklif sundu. İhale komisyonunun yapacağı incelemenin ardından karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projesini 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak yeni opera binası için yeni bir yapım ihalesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ve 5 firmanın teklif verdiği ihalenin inceleme ve değerlendirme süreci sonrası İhale Komisyonu, sunulan tekliflerin hiçbirini geçerli bulmamıştı. Yenilenen ihaleye bu kez 5 firma katıldı ve bunlardan dördü tekliflerini sundu.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle;

· Yenigün A.Ş. & Deda Ltd. Şti Konsorsiyumu: 379 milyon 600 bin TL

· Çağdan A.Ş. & Wagner -Bıro Austria Stage Systems AG Konsorsiyumu: 429 milyon TL

· Ermit Ltd. Şti. & Mapavri A.Ş. Konsorsiyumu: 337 milyon TL

· Taca A.Ş. & A-Grup Ltd. Şti Konsorsiyumu: 327 milyon 490 bin TL

Körfez manzarası, tramvay bağlantısı

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karşıyaka'daki arazide yapılacak opera binası, Cumhuriyet tarihinde "opera sanatına özel olarak inşa edilen ilk tesis olacak. Ulusal mimari yarışması yöntemi ile elde edilen proje kapsamında, 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahnesi, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi ile prova salonları, opera bölümü, bale bölümü bulunuyor. 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesiste 350 seyirci kapasiteli avlu - açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araçlık otopark yer alıyor.

Opera binası, başta sahne tasarımı olmak üzere teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleri arasında öne çıkacak. Fuayesinde kitapçı, opera dükkanı, bistro ve bilet gişesi yer alacak. Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşım durağı, araba ve taksi cepleri düzenlendi. Denize bakan meydan ve caddeden iki ayrı girişi bulunuyor. Opera binasının ayrıca tramvay hattı bağlantısı da olacak. Opera binası sadece temsil günleri değil, günün her saati aktif kullanılacak şekilde tasarlandı.