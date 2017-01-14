Ömer Ali: Ali Çamdalı, Hakeme 4 kez Korkak Dediği İçin Kırmızı Görmüş

Galatasaray'ın Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı'ya kırmızı kart gösteren Mete Kalkavan'a tepki gösterdi ve aralarında geçen diyaloğu anlattı.

KIRMIZININ SEBEBİ "KORKAK" DEMESİ

Mete Kalkavan'ın, Ali Çamdalı'yı kendisine 4 kez korkak dediği için attığını belirten Ömer Ali, "Kırmızı kart basit oldu, ben de olayın içindeydim. Hocaya sordum, neden attın diye. 4 defa korkak dediği için atmış. Anlamadım yani, kitapta bir şey mi var böyle yazan. Sonrasında Galatasaray'a üstünlüğü yansıtamadık. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirsek farklı olurdu. Tüm takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. İnşallah Rize maçında telafi ederiz" dedi.