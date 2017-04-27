Ölümlü Kazalar 2016'da Yüzde 9,8 Azaldı

CANAN TÜKELAY - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, "2015 ile 2016 yılı rakamlarını karşılaştırdığımızda, geçen yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yüzde 9,8 oranında azaldı. Ancak bunu yeterli görmedik. Zira hedefimiz 2017 yılında 2016'ya göre ölümlü kazalarda en az yüzde 20 oranında bir azalma sağlamak. Yılın ilk üç ayını değerlendirdiğimizde bu rakamın üzerinde bir başarı grafiğini yakaladık." dedi.



Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazalarının azaltılmasının ülkede yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konuda çok önemli projeler ürettiğini belirten Akdeniz, hükümetin karayolları kapsamında yaptığı çalışmaların trafik kazalarının azaltılmasında çok büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.



Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak ceza yazmaktan ziyade, sürücüleri denetleyerek, yakalama algısı oluşturmak ve onları kurallara uymaya sevkedecek yöntem ve projelere ağırlık verme yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Akdeniz, şöyle devam etti:



"2015 ile 2016 yılı rakamlarını karşılaştırdığımızda, geçen yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yüzde 9,8 oranında azaldı. Ancak bunu yeterli görmedik. Zira hedefimiz 2017 yılında 2016'ya göre ölümlü kazalarda en az yüzde 20 oranında bir azalma sağlamak. Yılın ilk üç ayını değerlendirdiğimizde bu rakamın üzerinde bir başarı grafiğini yakaladık. Aralık 2016'da ülkedeki tüm Trafik Denetleme ve Bölge Şube Müdürleriyle bir toplantı yaptık. Stratejilerimizi, hedeflerimizi belirledik. Kara noktalar dediğimiz, özellikle kazaların yoğunlaştığı alanların analizini yapmak, neden ve sonuçlarını değerlendirmek, buna göre çözüm üretmek amacıyla bölge toplantıları yapıyoruz. İlk bölge toplantımızı da Afyonkarahisar'da 9 ilin temsilcileriyle bir araya geldik. Umut ederim ki hedeflerimize ulaşacağız."



Kazaların yüzde 89'u sürücü kaynaklı



"Trafik kazalarından kaynaklı ölümler kaderimiz değil." diyen Akdeniz, bunları önlemenin mümkün olduğunu vurguladı.



Akdeniz, trafik kazalarının yüzde 89'unun sürücü kusurlarından kaynaklandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolayısıyla sürücüler eğer trafik kurallarına uyarlarsa aslında kazaların yaklaşık yüzde 90'ını önlemiş olacağız. Kazaların toplam oranı içerisinde yüzde 35'inin aşırı hızdan kaynaklandığını görüyoruz. Lütfen dikkatli olsunlar. Şunu özellikle arz etmek isterim ki trafik medeniyettir, trafik hayattır, trafik görgü ve saygıdır. 2017'de trafikte saygı konulu bir program hazırladık. İnşallah mayıs ayında bunu ülke genelinde afişlerle ve etkinliklerimizle anlatacağız. Eğer birbirimize saygılı olabilirsek emin olun trafik kazaları da olmayacaktır. Maddi zarar da olmayacaktır, her şeyden önce ölümler olmayacaktır."



Akıllı bilişim strateji yöntemleri ve elektronik denetim sistemlerinin yanı sıra bireysel olarak trafikte sivil araçlarla denetleme yapıldığına dikkati çeken Akdeniz, "Sürücüler yanlarında seyreden her aracın aynı zamanda sivil bir trafik ekibi olabileceğini unutmasın. Bunun uygulaması basında da çok iyi işlendi. Minibüslerde, otobüslerde sivil polislerimiz görev yapmaktadır. Çünkü yolcularımızın, vatandaşımızın hayatı bizim için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.