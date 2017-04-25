Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatında Çatıdan Düşen İşçi Yaralandı

Olimpik yüzme havuzu inşaatında çatıdan düşen işçi yaralandı

- İnşaattan düşen arkadaşına yardım etmek yerine gazetecilerin üstüne yürüdü



GİRESUN - Giresun Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında çatıdan düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan tadilat çalışmasında çalışan bir işçi bir anlık dikkatsizlik sonucu çalıştığı yerden yaklaşık 3 metre aşağı düştü. Uzun süre yerde hareketsiz kalan işçinin üzerine ise demir ve beton parçalar düştü. Yerde hareketsiz yatan işçinin yardımına ilk önce arkadaşları koştu.

Olayın yaşandığı yere sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bu anları görüntüleyen gazetecilere ise inşaatta çalışan başka bir işçi engel olmaya çalıştı. Gazetecilerin üstüne yürüyen işçiyi ise çevrede bulunan itfaiyeciler durdurdu.

Daha sonra düştüğü yerden çıkartılan işçi Giresun Prof. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.