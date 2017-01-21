Olanlar Oldu' İzmir Galası Yapıldı

Milyonları kahkahaya boğan Ata Demirer'in merakla beklenen Olanlar Oldu filminin İzmir galası yapıldı



Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönettiği, yapımcılığını BKM filmin üstlendiği Olanlar Oldu filmi İzmir galası için başrol oyuncularıyla birlikte İzmirli sinemaseverlerle buluştu. Optimum Outlet'de yapılan galaya, ünlü komedyen Ata Demirer ve filmin başrol oyuncularından; Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon'un katıldı. Filmden önce filmin oyuncuları, hayranları ile söyleşide buluştu.



Filmin geçtiği İzmir'in Seferihisar ilçesini çok beğendiğini belirten Ata Demirer; "İzmir bizim film gibi sıcak bir coğrafya. Seviyoruz İzmir'i. Her filmi yaptığımızda şahsen benim burada yaptığımız galalar aklıma geliyor. İnşallah bir tane daha nasip olacak. Sığacık resmen plato gibiydi. Özellikle film setlerinde ne sessiz olun demek zorunda kaldık ne de oradan geçmeyin demek zorunda kaldık. Seferihisar Sığcaık'ta alışkın ve modern bir kitle var. Sığacık esnafı, halkı ve belediye başkanı çok yardımcı oldular. Seferihisar ve Sığacık halkına çok teşekkür ediyoruz. Sen aslında öyküyü yazıyorum. Öyküyü yazınca bu öykü nerede geçer sorusunu da çok fazla seçenek bırakmıyor Ege Bölgesi. Çünkü oranın öykülerini de yamayı seviyorum. İzmir çok güzel mutlaka birgün yine film için yolumuz kesişir" dedi. Daha sonra oyuncular, Optimum Avm Cinemaximum sinemalarında filmi İzmirli hayranları ile birlikte seyretti.



İki rolde izleyici karşısına çıkacak



Dev Ajans organizasyonu ile İzmir Optimum Outlet AVM Cinemaximum sinemalarında yapılan galada Olanlar Oldu filmi, izleyenleri kahkaha ve eğlence dolu bir serüvene çıkarttı. Ata Demirer'in deniz aşkını beyazperdeye taşıdığı filmde, ünlü oyuncu iki farklı rolde izleyici karşısına çıktı. İmza attığı her filmde milyonları güldüren Ata Demirer son filminde hem bir tekne kaptanı olarak hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakteri ile sinemaseverler ile buluştu.



Filmin konusu



Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürüvvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor. - İZMİR