Okullarda Karne Heyecanı

Efeler ilçesi Efeler Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde karne töreni düzenlendi.



Tepecik Mahallesinde Özel Eğitim ve Uygulama Merkezindeki karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, özel eğitim merkezinde, otistik, orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.



Öğrencilerin taşımalı eğitim sistemiyle okula getirilip götürüldüğünü ve kendilerine sıcak yemek sunulduğunu ifade eden Töre, "İlimizde 850 öğrenci özel öğretim, 19 bin 776 öğrenci, 'taşımalı eğitim' kapsamında öğrenim görüyor." dedi.



Töre, il genelinde 839 okulda 176 bin öğrencinin karne aldığını sözlerine ekledi.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, okulda öğrenim gören 28 öğrenciye karnelerini verdi. Koçak, karnelerini alan öğrencilere kitap hediye etti.



Nazilli



Nazilli ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım töreni yapıldı.



İlçe genelinde 27 bin 303 öğrencinin karne aldı. Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri Kaymakam İbrahim Küçük tarafından verildi.



Küçük, öğrencilere tatilde kitap okumaları konusunda önerilerde bulundu.